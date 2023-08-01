انقلاب سيارة ميكروباص دون إصابات في حدائق أكتوبر

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص رحلات دون إصابات على طريق الفيوم دائرة القسم، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة ميكروباص

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص رحلات على طريق الفيوم دون إصابات، كلف على أثره المقدم فريد معاذ رئيس المباحث بالتوجه إلى مكان الحادث.

اختلال عجلة القيادة في يد السائق

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ميكروباص رحلات لا يوجد بها ركاب، قيادة سائق 45 سنة، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى اصطدامه بالحاجز الخرساني الجانبي محدثا به تلفيات، وانقلاب السيارة على جانبها الأيسر ولا يوجد مصابين، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، ورفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.