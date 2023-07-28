«مستر إكس» بالمركز الثالث في الإيرادات.. و«بيت الروبي» يكسر حاجز المليون

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ364 ألفًا و87 جنيهًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة أفلام موسم عيد الأضحى 2023.

وكسرت إيرادات فيلم بيت الروبي، أمس، حاجز المليون جنيه، وحقق فيلم البعبع إيرادات بلغت أكثر من نصف مليون جنيه، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم مستر إكس

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي بنحو 25 مليون جنيه، وذلك على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما، وإجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز تخطت 111 مليون جنيه، وفيلم البعبع بطولة أمير كرارة بإجمالي إيرادات تتجاوز 38 مليون جنيه.

قصة فيلم مستر إكس

قصة فيلم مستر إكس، تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي، من خلال قيام شاب ويقوم بدوره أحمد فهمي بتأسيس شركة هدفها التفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني، ريم مصطفى، عمرو يوسف، مي عمر، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.