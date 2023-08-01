«الري»: تطهير نحو 33 ألف كيلومتر من الترع خلال العام الماضي

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه خلال العام المائي السابق 2022-2023، تم تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات.

حملة تطهير الترع

وأضافت الوزارة، أنه تم خلال العام المائي الماضي تطهير حوالي 33 ألف كيلومتر من الترع، هي إجمالي أطوال الترع بمختلف المحافظات، كما تم وضع خطة عاجلة لتطهير كافة أطوال الترع المصابة، التي تم خلالها تطهير حوالي 15200 كيلومتر من الترع، وجارى الانتهاء من تطهير حوالي 1600 كيلومتر أخرى من الترع.

وتابعت الوزارة، بأنه لا تزال أعمال التطهير متواصلة على مدار العام لضمان استمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع بدون أي عوائق، كما تواصل الوزارة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقي الخصوصية واتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة، لذلك لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية.

حياة كريمة

وأكدت وزارة الري، على المشاركة بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تغطي أنشطتها في المرحلة الأولى عدد 54 مركز في نطاق 20 محافظة، وقد تم خلال العام المائي الماضي تأهيل 582 كيلومترا من الترع بمراكز المبادرة، ويجرى حاليا العمل على تأهيل ترع بأطوال 1390 كيلومترا، ومن المقرر إنهاء أطوال كبيرة منها خلال العام المائي القادم، كما قامت الوزارة خلال العام المائي الماضي بتدبير عدد 26 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 32 ألف متر مربع، وذلك لإقامة عدد 30 مشروعا خدميا عليها لخدمة المواطنين بمراكز المبادرة.