حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار في الهيروين بالسلام

أمرت نيابة السلام بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، ووجّهت باستكمال التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوي مواد مخدرة من المدرجة بالجدول الأول أم لا.

سيارة بداخلها مخدرات

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة القسم وعُثر بحوزته على «بندقية آليه – 3 خزن – عدد من الطلقات النارية - طبنجة صوت بالخزينة الخاصة بها – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – 2 ميزان حساس - هاتف محمول».

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لسهولة التنقل، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.