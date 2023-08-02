أغنية «لفينا يا دنيا» لـ البحراوي ومسلم تحقق 5 ملايين مشاهدة

حققت أغنية «لفينا يا دنيا» لـ رضا البحراوي ومسلم، نجاحاً كبيراً على «يوتيوب»، حيث استطاعت أن تحقق ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة منذ طرحها.

كلمات أغنية «لفينا يا دنيا»

وجاءت الأغنية من كلمات فليبينو، ومن ألحان، أحمد طارق يحيي -مسلم، ومن توزيع: احمد طارق يحيي- اسماعيل نصرت، وميكس وماستر: عمار خاطر.

محمد أنور يتحدث عن أغنية «لفينا يا دنيا»

وقال الفنان محمد أنور عن أغنية «لفينا يا دنيا»، في تصريح لـ«الوطن»، أغنية لفينا لها شكل ولون مختلف، هناك عازف «ساكس» كان رايق وهو يقدمها، ومجرد طرحها قلبت منصة الـ«تيك توك»، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

أبطال فيلم البعبع

يشارك في بطولته عدد كبير من نحوم الفن ومنهم: أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.