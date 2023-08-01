مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في القاهرة.. اعرف مواعيد مجموعة 1 و2 و3

يبدأ تطبيق مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في القاهرة مجموعة 1 و2 و3 ، وتم تحديد المناطق والجدول الزمنى على مستوى المحافظة وفق توجيهات مجلس الوزراء وجدول قطع الكهرباء بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء، وفيما يتعلق بمواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في القاهرة حسب المجموعة فهي كالتالي:

مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في القاهرة مجموعة 1 و2 و3

وتنشر «الوطن»، مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في القاهرة مجموعة 1 و2 و3 ، حيث يكون موعد انقطاع مجموعة 1 مواعيد قطع الكهرباء من 12 حتى الواحدة ظهرا وتشمل المناطق التالية:

- الشوبك الشرقي.. كورنيش التبين، الشوبك القبلي، المزغونة بالشوبك

- حلوان.. شارع رايل ، غرب حلوان، عمر بن عبد العزيز، صقر قريش، عمر بن الخطاب

- التبين.. شارع المجاري

- المعصرة.. شارع كمال عيسى، شارع جامع أبو بكر، شارع سور المحطة

- العتبة .. شارع الجيش

- السيدة.. مسجد السيدة زينب، مجارى قدري، ميدان السيدة ،ميدان زين العابدين، رافع مياه زينهم، مساكن عين الصيرة

مواعيد انقطاع الكهرباء.. مجموعة 2 من الساعة 1 حتى الثانية

- حلوان.. شارع حسن خضر، شارع 23، زهراء حلوان بالقاهرة

- المقطم.. مساكن المحمودية، جمعية رسالة للأيتام، ،مول الأسمرات، مساكن العبد، مدينة البارون منطقة 1، إسكان عباد الرحمن منطقة 1، نادى الشرق للتأمين، إسكان التعاونيات منطقة 1، إسكان التعاونيات 2

- الجمالية.. خان أبوطاقية، حارة اليهود

- القلعة.. سنترال القلعة، مدافن حسن الشعار، شارع صلاح الدين الأيوبي

- طره.. كوتسيكا، شارع الشيخة شتيه، شارع جامع الدعيج، شارع النور

- المعصرة.. شارع الرشاح، شارع الشعراوي، ميدان محطة مترو المعصرة

- باب اللوق .. شارع مشتهر، شارع محمد فريد

- السيدة.. مساكن زينهم الجديدة

مجموعة 3 من الساعة 2حتى الساعة 3 عصرا

- بولاق.. الأحمدين، شارع بولاق الجديد

- وسط البلد.. أحمد عرابي، شارع نجيب الريحاني، شارع أحمد عرابي، شارع بستان الدكة

- الزمالك.. شارع يحيى إبراهيم، شارع السيد البكري

- عابدين.. شارع نوبار، شارع جامع الإسماعيلي، ميدان لاظوغلي

- السيدة.. تل العقارب، شارع مجرى العيون، ميدان السلخانة

- المقطم.. الحي الخامس، منطقة 2 الهضبة الوسطى

- الخليفة.. درب الأغوات، جامع الرفاعي، القلعة

- منشية ناصر.. مجارى الطاهرة، عبد الرحمن فاو ،حكيم نعيم الزرايب

- حلوان. عرب غنيم، عرب راشد، كورنيش التبين