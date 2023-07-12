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منى عبد الغني: عروض طائرات وسباق سيارات بمهرجان العلمين الجديدة

كتب:

شريف سليمان
05:19 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
الإعلامية منى عبدالغني

الإعلامية منى عبدالغني

قالت الإعلامية منى عبدالغني، إن مهرجان العلمين الجديدة أكبر مهرجان ترفيهي رياضي في مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أنه سينطلق غدا الخميس: «هناك اهتمام كبير بالمهرجان حيث سيشهد مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات التي لم تحدث في مصر بمكان واحد من قبل».

بطولة الكرة الشاطئية

وأضافت «عبدالغني»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة «cbc»: «سنشهد بطولة للكرة الشاطئية يشارك فيها أكثر من 40 نجما رياضيا على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق ترايثلون وهو لعبة مكونة من 3 رياضات، هي السباحة وركوب الدراجات والجري، وكلها ألعاب أولمبية، كما يشهد المهرجان تنظيم عروض طائرات rc، وسباق السيارات وبطولة دولية للبادل».

بطولة الجودو

إلى ذلك، قالت الإعلامية هبة الأباصيري، إن البطولة العربية للجودو ستقام على هامش فعاليات المهرجان، التي ستضم عرض أزياء لمايكل شنكو وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي وحفل للموسيقار عمر خيرت والنجمة إليسا وتامر حسني وراغب علامة وأنغام وفرقة كايرو كي، وفي نهاية المهرجان سينطلق حفل العلمين awards لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي وتتويج الفائزين في الموسم. 

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