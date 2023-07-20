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العالم علمين.. مدينة الجمال والترفيه ترفع شعار «الفسحة للجميع» (ملف خاص)

كتب:

كريم عثمان ومحمد عبدالعزيز
تصوير:

 عدنان عماد
11:18 م | الخميس 20 يوليو 2023
مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة

شواطئ وممشى سياحى ومسرح للحفلات ومساحات شاسعة خضراء للترفيه عن الزوار، هكذا تستقبل مدينة العلمين الجديدة ضيوفها من كل الجنسيات، فعلى الرمال الذهبية والمياه الفيروزية يستمتع المصطافون بلا تكلفة، فالشواطئ مجانية ومفتوحة لجميع الزوار، سواء المصريون أو الأجانب، فقط بمجرد الحضور للعلمين والدخول إلى الشاطئ يمكن لأى فرد نزول المياه والاستمتاع بها دون دفع رسوم، رافعة شعار «العلمين للجميع». وفى الممشى السياحى يجد الزوار ضالتهم، متعة ليس لها حدود، سواء برؤية الأشجار التى تصطف على الجانبين أو برؤية الأبراج الشاهقة التى تشير إلى جمهورية مصر الجديدة، وبطول الممشى تصطف المطاعم والخدمات الأخرى التى تهدف إلى راحة الزوار، ومنها المقاعد التى صممت بطريقة دائرية حديثة، فوقها «تاندة» من الخشب، وتظهر بشكل جمالى. وفى هذا الملف تستعرض «الوطن» أماكن الفسح والترفيه فى مدينة العلمين الجديدة، التى تعتبر من مدن الجيل الرابع، وصممت بالطرق الحديثة لتكون صرحاً متكاملاً بتخطيط عمرانى متطور.

 

 

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