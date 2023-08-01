مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار سقف بمنزل شمال بني سويف

انهار سقف غرفة منزل مكون من 3 طوابق، اليوم الثلاثاء، بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر على الأقل، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

انهيار منزل في قرية بني عدي

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

فصل المرافق عن المنزل المنهار

وانتقل رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة ناصر، برئاسة المحاسب علي يوسف، إلى موقع المنزل المُنهار، حيث جرى قطع المياه والكهرباء عنه، ومعاينة المنازل المجاورة، لبيان وجود تصدعات من عدمه في باقي المنازل.

كما انتقلت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى المنزل لمعاينة باقي العقار .

وجار تحرير محضر بالحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.