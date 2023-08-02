مصادر: القطاع الخاص يدرس عمل الموظفين من المنزل يوم الأحد لترشيد الطاقة

كشفت مصادر حكومية عن أنّ هناك مفاوضات مكثفة تتم مع بعض أصحاب الأعمال من مصانع وشركات ومؤسسات خدمية بالقطاع الخاص، من أجل توفيق أوضاعها، والموافقة على عمل العاملين والموظفين لديها من منازلهم يوم الأحد من كل أسبوع بنظام «أون لاين»؛ لتخفيف الأحمال على التيار الكهربي وترشيد استهلاك الطاقة.

خطة العمل «أون لاين» من المنزل.. بداية من الأحد المقبل

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ هذه المفاوضات تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لموظفي شركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص الذين لا يعملون بقطاعات الإنتاج، ولن يؤثر عملهم من المنزل «أون لاين» على الإنتاج بأي شكل من الأشكال.

ولفتت المصادر إلى أنّ حسن شحاته، وزير العمل، كلّف بتشكيل لجان متعددة للتفاوض مع أصحاب العمل، في بعض الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، باعتبار يوم الأحد يوم عمل من المنزل «أون لاين» للعاملين بهذه القطاع الذين لا يتأثر الإنتاج سلبًا بعدم حضورهم إلى مقار عملهم.

تجاوب ملحوظ لاقتراح العمل من المنزل بالقطاع الخاص

وأوضحت المصادر، أن المفاوضات شهدت تجاوبا ملحوظا مع الوعد بدراسة الأمر، ووضع خطة لتنفيذه من جانب عدد كبير من أصحاب الأعمال والشركات بالقطاع الخاص، لافتة إلى أنهم تفهموا أهمية مبادرة رئيس الوزراء والحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال، خلال أشهر الصيف الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، وتغييرًا مناخيًا على مستوى العالم، وعلى المستوى المحلي.

حزمة قرارات في الاجتماع الأسبوعي للحكومة

كان الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر حزمة قرارات في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأربعاء الماضي، بشأن تخفيف الأحمال على التيار الكهربي وترشيد الاستهلاك في مواد الطاقة، بعمل الموظفين ببعض المصالح والجهات الحكومية من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، مع البدء في تنفيذها بداية من الأحد 6 أغسطس، لحين انتهاء موجات الحر الشديد التي تمر بها البلاد.