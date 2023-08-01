يبحث آلاف الطلاب عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 علمي علوم، وذلك بعدما ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك للتقدم لتنسيق القبول بكليات القمة للشعبة العلمية.

وأصدرت وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء، بيانا، أعلنت فيه عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 علمي علوم والأدبي والشعبة الهندسية.

الحد الأدنى للشعبة العلمية

وأكد البيان، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية هو 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29 فأكثر، حيث تستوعب تلك النسبة ما يقرب من 22304، وفقا لوزارة التعليم العالي، أما الشعبة الهندسية فإن الحد الأدنى لها 342 درجة فأكثر، أي بنسبة 83.41% فأكثر وتستقبل 15013طالب.

أما الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 70.61% فأكثر، وتستقبل 74923 طالبا.

الكليات المسموح الالتحاق بها

وتنقسم قائمة الكليات المسموح بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات، طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

كما يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

وبعد أن ينتهي من إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات التي قام بإدخالها.