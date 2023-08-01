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«بنها» ضمن أفضل 10 جامعات مصرية بالتصنيف الإسباني «ويبومتركس»

كتب:

حسن صالح
08:11 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
جامعة بنها

جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس الجامعة، أن جامعة بنها حلت بالمركز 1158 على مستوى العالم وفقاً لتصنيف ويبومتركس الإسباني إصدار يوليو 2023، بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم شاركت بالتصنيف.

وعلى صعيد العالم العربي، احتلت الجامعة المركز 24 من بين 1365 جامعة عربية، وعلى الصعيد الأفريقي المركز 22 من بين 2068 جامعة أفريقية، ومحليا المركز الثامن ضمن 79 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية شاركت في التصنيف.

التصنيف يعتمد على ثلاثة مؤشرات

وأشار القائم بأعمال جامعة بنها إلى أن هذا التصنيف يعتمد على ثلاثة مؤشرات لقياس أداء الجامعات على مستوى العالم، وهي مؤشر الانفتاح والتميز البحثي والتأثير.

تقدم جامعة بنها في مؤشر التميز البحثي

كما تقدمت الجامعة بمؤشر التميز البحثي «Excellence»، حيث جاءت بالمركز 731 عالمياً، بتقدم 101 مركزاً عن الإصدار السابق، كما قد جاءت بالمركز 1139 عالمياً في مؤشر الانفتاح «Openness».

كما جاءت جامعة بنها في المركز 3883 عالمياً، في مؤشر التأثير «Impact».

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بقلم حسن صالح