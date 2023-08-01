محمد لطفى يكشف عن صورة من آخر يوم تصوير فيلم «أبو نسب»

انتهى صناع فيلم «أبو نسب»، من تصوير المشاهد الأخيرة منه، استعدادا لعرضه في موسم الصيف، ليدخل ضمن قائمة المنافسة، وبالفعل كشف الفنان محمد لطفي عن صورة من كواليس العمل.

وشارك الفنان محمد لطفى جمهوره صورة، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، من كواليس آخر يوم تصوير، ظهر فيها ومعه الفنان علاء مرسي والفنانة ياسمين صبري.

محمد لطفي يكشف عن صورة من كواليس «أبو نسب»

وعلق الفنان محمد لطفي على الصور التي شاركها مع جمهوره قائلا «آخر يوم تصوير أبو نسب عصابه علاء وياسمين».

يذكر أن فيلم «أبو نسب» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد إمام وياسمين صبري وعلاء مرسي ومحمد لطفي وماجد الكدواني ووفاء عامر وهالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

يذكر أن الفنان محمد لطفي، يُعرض له الآن في السينمات فيلم «ع الزيرو»، الذي يشارك فيه بجانب عدد من الفنانين منهم محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد ومنذر مهران وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.