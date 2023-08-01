الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر.. اعرفها حتى لا تتعرض للخداع

يهتم طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين، بمعرفة الكليات المتاحة لهم في الجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة المعتمدة في مصر، للحصول على شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وحتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر، حسبما أوضحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي جاءت على النحو التالي:

الجامعات الخاصة المعتمدة

- جامعة 6 أكتوبر.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- جامعة مصر الدولية.

- الجامعة الالمانية في مصر.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

- جامعة الأهرام الكندية.

- الجامعة البريطانية في مصر.

- جامعة سيناء.

- جامعة المستقبل.

- جامعة فاروس.

- جامعة النهضة.

- الجامعة المصرية الروسية.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة هليوبوليس.

- جامعة دراية.

- جامعة بدر.

- جامعة الجيزة الجديدة.

- جامعة حورس.

- الجامعة المصرية الصينية.

منح دراسية بجامعة النيل الأهلية

وقررت جامعة النيل الأهلية، زيادة أعداد الطلاب المستفيدين من المنح الدراسية، حيث قدمت منحا دراسية للطلاب الحاصلين على مجموع 90% فأكثر، بخصومات تصل إلى 50% على المصروفات بمختلف الكليات، بينما تصل نسبة الخصم 30% للطلاب الحاصلين على مجموع من 85% إلى 90%، وخصم يصل إلى 15% للحاصلين على 80% إلى 85%، بهدف إتاحة فرص متكافئة للطلاب المصريين المتفوقين للحصول على تعليم جامعي عالي الجودة.

كما تقدم الجامعة منح دراسية بنسبة 100% لـ50 طالبًا من بين أفضل 500 طالب في الثانوية العامة المصرية، و20 طالبًا من بين أفضل طلاب مدارس STEM، بالإضافة إلى المنح الدراسية الاستحقاقية وتكون جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة، ويحصل أشقاء الدارسين بجامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10%، كما يحصل عليها ايضا أبناء الموظفين الحكوميين، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5%للتميز في الرياضة.