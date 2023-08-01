الأكاديمية الوطنية تطلق برنامجا لتدريب المتعاقدين مع الجهات الأجنبية

انطلقت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات برنامج تدريب الدفعة الأولى من البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف والجهات الأجنبية، وذلك بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

تلافي أي ثغرات أو إشكاليات قانونية جوهرية

يأتي هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق برنامج قومي موحد برعاية الأكاديمية، لتنفيذ برنامج تدريبي فني تخصصي للعاملين بالوزارات والجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف والجهات الأجنبية، بهدف تلافي أية ثغرات أو إشكاليات قانونية جوهرية في صياغة العقود التي تبرمها الدولة يتم استغلالها فيما بعد من الأطراف الأجنبية في الدعاوى التحكيمية ضد الدولة المصرية.

5 مراحل للالتحاق بالبرنامج التدريبي

جدير بالذكر، أن متدربي الدفعة الأولى من هذا البرنامج قاموا باجتياز خمس مراحل تقييم مختلفة تمثل الاختبارات التمهيدية اللازمة للالتحاق بالبرنامج التدريبي، حيث استطاع الالتحاق بهذه الدفعة ثلاثون متدرب يمثلون ثمانِ عشرة وزارة وهيئة وجهة مختلفة.

ويتم تقديم هذا البرنامج عبر محاضرات وورش عمل متخصصة، ودراسات حالة، وبرامج محاكاة، حيث يتضمن دراسة العديد من المحاور الفنية المتخصصة المتعلقة بمهارات صياغة وإبرام وتنفيذ العقود، كذلك صياغة المراسلات المتبادلة بين الجانبين، ومهارات التسوية الودية، ودراسة عملية التحكيم، بالإضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى، ويقوم بتقديم هذه الموضوعات التدريبية أبرز الخبراء المتخصصين في مجال التعاقدات الدولية، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المؤسسات الوطنية الفاعلة وذات الصلة بهذا الموضوع.