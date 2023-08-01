تجديد حبس شخصين بتهمة سرقة الدراجات الهوائية في مدينة 15 مايو

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي، مكون من شخصين، بتهمة سرقة الدراجات الهوائية الخاصة بالأطفال بمنطقة 15 مايو بالقاهرة، وذلك لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وطالب المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ضبط المتهميّن

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابي مكون من شخصين بسرقة الدراجات الهوائية، من أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وعقب تقنين الاجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب المغافلة، وأضافا بارتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ومن جانبه، أوضح المحامي محمود عبدالله أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن من يرتكب واقعة السرقة يُعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأشار الخبير القانوني إلى أنَّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات، إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.