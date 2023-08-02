مسؤول بالأمم المتحدة: إنجازات مصر أهلتها لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

استعرض المهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أسباب استضافة المنتدى الحضرى العالمي نوفمبر 2024.

وقال لاشين، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المُذاع على قناة «سي بي سي»، إنّ مصر حققت قفزات في أنشطة متعددة، وأكدت ضرورة تناول التحديات والمشاكل والحلول والبرامج الممكنة، مع أهمية استفادة الدول الأفريقية المختلفة.

وتابع أنّ المؤتمر هو الوحيد من نوعه، وبدأ أول دور له في 2002 في كينيا، ويتم تنظيمه كل عامين، وجرى اختيار مدينة القاهرة ممثلا لجمهورية مصر العربية في 2024.

وأوضح أنّ المنتدي يتناول القضايا المختلفة، بمشاركة ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والإعلام والشباب، ويتضمن أنشطة متعددة، لافتا إلى أنّه جرى اختيار القاهرة لأنها أفضل مقترح تم تقديمه، وهناك معايير مرتبطة بقدرة الدولة والإمكانيات.