رشدي الشامي خلال تكريمه بـ«القومي للمسرح»: اشتغلت كل حاجة عشان أصرف على الفن

قال الفنان رشدي الشامي، إنه امتهن عدة مهن في بداية حياته، حتى يستطيع العيش والإنفاق على الفن، مؤكدا أنه لم يكن يريد المال من وراء عشقه للفن «دخلت في مهن كتير وكنت مرمطون في البداية عشان أنزه نفسي وأصرف على الفن اللي بحبه».

جاء ذلك خلال ندوة تكريمه من إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، على مشواره المسرحي والفني المميز، وأدار الندوة الدكتورة رشا عبدالمنعم، بحضور محمد رياض، رئيس المهرجان، وياسر صادق، مدير المهرجان.

يوسف إسماعيل يوجه رسالة الى رشدي الشامي

ووجه الفنان يوسف إسماعيل، الرئيس السابق للمهرجان القومي للمسرح المصري، رسالة إلى رشدي الشامي، خلال الندوة، بقوله: «تاريخك مراحش هدر، لأنك كرست وقتك وحياتك على مدار 40 سنة للمسرح، وكان يتعامل مع عروضه المسرحية في الإسكندرية بمثابة رحلة إلى الحج».

وتحتفي الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح المصري، التي يترأسها الفنان محمد رياض، بالنجوم الذين ساهموا في حركة المسرح المصري، وتم تكريمهم مساء السبت في حفل افتتاح المهرجان، من خلال عقد ندوات ولقاءات للحديث عن مشوارهم الفني على مدار أيام المهرجان الذي يستمر حتى يوم 14 أغسطس.