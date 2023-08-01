رشدي الشامي خلال ندوة تكريمه: أعتز بعملي «كومبارس» بمسرح الدولة

قال الفنان رشدي الشامي، إن الفن بكل أنواعه لا يتجزأ، والممثل يجب أن يكوم ملما بكل أنواع الفنون، ولذلك حرص على تعلم المزيكا والعزف في حياته، متابعا: «الفنان ماينفعش يقول مش عارف، ويجب أن يتعلم كل شيء، حتى عندما يسند إليه دور يجب أن يكون مستعدا».

ندوة رشدي الشامي

جاء ذلك خلال الندوة، التي نظمتها إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، على هامش تكريم الفنان رشدي الشامي، على مشواره المسرحي والفني المميز.

أدار الندوة الدكتورة رشا عبدالمنعم، وبحضور محمد رياض، رئيس المهرجان، وياسر صادق، مدير المهرجان.

وأشار إلى أنه يعتز بالعمل «كومبارس» في مسرح الدولة، مؤكدا أن «الكومبارس» بينهم موهوبين بكثرة، وينتظرون الفرصة لإظهار إبداعهم.

واستطرد الشامي قائلا «الأجرة الوحيدة والمميزة التي يحصل عليها ممثل المسرح هي رد فعل الجمهور وتوجيه التحية له ويعرف وقتها طبيعة أدائه إذا ما كان جيدا».