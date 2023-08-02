كليات مناسبة في تنسيق 2023 بالمرحلة الأولى.. لو مجموعك 88.2%

يستعد طلاب الثانوية العامة 2023، للتنسيق الإلكتروني وتحديد رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تحقق أمالهم وطمواحاتهم المستقبلية، وفي هذا الإطار قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاءالموافق 9/8/2023.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لجميع الشعب

وحددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2023 على النحو التالي:

لشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر، وعدد الطلاب: 22304.

الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013.

الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، وعدد الطلاب: 74923.

توقعات التنسيق وفقا لمؤشرات العام الماضي

ووفقًا لتنسيق العام الماضي، فإن مؤشرات تنسيق الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 الحاصلين على مجموع 88.2% تناسبهم الكليات الآتية:

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 354 درجة.

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة بجامعة الإسكندرية 348 درجة.

كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس 345 درجة.

كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف 340 درجة.

إعلام وتكنولوجيا اتصال بجامعة السويس 319 درجة.

كلية إعلام بني سويف 321 درجة.

آثار عين شمس 324 درجة.

آثار القاهرة 323 درجة.

تربية تعليم ابتدائي جامعة المنصورة 296 درجة.

تربية طفولة مبتكرة بورسعيد 295 درجة.

تربية طفولة المنصورة 293 درجة.

تربية حلوان 293 درجة.

تجارة المنصورة 292 درجة.

تجارة القاهرة 291 درجة.

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 323 درجة.

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 328 درجة.

الإعاقة والتأهيل ببني سويف 319 درجة.