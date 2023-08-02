كيفية الحصول على منحة دراسية بعد الثانوية.. بعضها يكون ممولا بالكامل

بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة 2023، يستعد الطلاب إلى المرحلة الجامعية، وبعضهم يفضل السفر للدراسة بالخارج، لذلك يهتمون بمعرفة كيفية الحصول على منحة دراسية بعد الثانوية؟ خاصة وأن بعضها يكون ممولا بالكامل، وهو ما يناسب الحالة الاقتصادية لكثير من الأسر المصرية حاليًا.

وفيما يلي تقدم «الوطن» خطوات وكيفية الحصول على منحة دراسية بعد الثانوية؟ ممولة بالكامل لطلاب الثانوية العامة، في السطور التالية:

كيفية الحصول على منحة دراسية بعد الثانوية؟

للحصول على منحة دراسية في الخارج، يجب عليك اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:

تحديد مجال التخصص الذي ترغب في الحصول على منحة دراسية فيه "مثال الطب، الهندسة، الفنون، الرياضيات .. ألخ"

يأتي بعد ذلك تحديد الدولة التي تقدم أفضل البرامج التعليمية في التخصص المراد دراسته، مع العلم أن الطالب يجب أن يتحدث لغة الدولة المراد الدراسة بها، لذلك يفضل أن تقوم بتحديد أكثر من جامعة.

في ذلك التوقيت من كل عام، تبدأ الجامعات الأجنبية بالإعلان عن المنح، يجب الاطلاع على الشروط والمستندات الموجودة.

غالبًا تكون أهم المستندات المطلوبة، هي جواز السفر ساري، وشهادة الثانوية العامة أو بيان الدراجات، وشهادة اثبات التحدث بلغة، مع العلم أـن تلك المستندات يجب أن تكون موثقة.

كما يجب التأكد من أن الشروط تنطبق عليك.

قم بعدها باستيفاء نموذج طلب المنحة، وتقديم المستندات وتابع المستجدات فيما بعد.

جامعات تقدم منحة ممولة بالكامل

وفي كندا تقدم عدد كبير من الجامعات منح ممولة بالكامل لطلاب الثانوية العامة، والتي يمكن متابعتها وهي كالآتي:

- جامعة كونكورديا.

- جامعة وينيبيغ.

- جامعة براندون.

- جامعة ساسكاتشوان.

- جامعة فيكتوريا.

- جامعة كارلتون.

- جامعة ميموريال في نيوفاوندلاند.

- جامعة جيلف.

- جامعة وندسور.

- جامعة بروك.

- جامعة ماكجيل.

- جامعة ألغوما.

- جامعة يورك.

- جامعة ريجينا.

- جامعة تورنتو.

- جامعة كوينز.