رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كيفية الحصول على منحة دراسية بعد الثانوية.. بعضها يكون ممولا بالكامل

كتب:

منى سعيد
01:19 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
تتيح بعض المؤسسات بعض المنح الممولة بالكامل في الخارج

تتيح بعض المؤسسات بعض المنح الممولة بالكامل في الخارج

بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة 2023، يستعد الطلاب إلى المرحلة الجامعية، وبعضهم يفضل السفر للدراسة بالخارج، لذلك يهتمون بمعرفة كيفية الحصول على منحة دراسية بعد الثانوية؟ خاصة وأن بعضها يكون ممولا بالكامل، وهو ما يناسب الحالة الاقتصادية لكثير من الأسر المصرية حاليًا.

وفيما يلي تقدم «الوطن» خطوات وكيفية الحصول على منحة دراسية بعد الثانوية؟ ممولة بالكامل لطلاب الثانوية العامة، في السطور التالية:

كيفية الحصول على منحة دراسية بعد الثانوية؟

للحصول على منحة دراسية في الخارج، يجب عليك اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي: 

تحديد مجال التخصص الذي ترغب في الحصول على منحة دراسية فيه "مثال الطب، الهندسة، الفنون، الرياضيات .. ألخ"

يأتي بعد ذلك تحديد الدولة التي تقدم أفضل البرامج التعليمية في التخصص المراد دراسته، مع العلم أن الطالب يجب أن يتحدث لغة الدولة المراد الدراسة بها، لذلك يفضل أن تقوم بتحديد أكثر من جامعة.

في ذلك التوقيت من كل عام، تبدأ الجامعات الأجنبية بالإعلان عن المنح، يجب الاطلاع على الشروط والمستندات الموجودة.

غالبًا تكون أهم المستندات المطلوبة، هي جواز السفر ساري، وشهادة الثانوية العامة أو بيان الدراجات، وشهادة اثبات التحدث بلغة، مع العلم أـن تلك المستندات يجب أن تكون موثقة.

كما يجب التأكد من أن الشروط تنطبق عليك.

قم بعدها باستيفاء نموذج طلب المنحة، وتقديم المستندات وتابع المستجدات فيما بعد.

جامعات تقدم منحة ممولة بالكامل

وفي كندا تقدم عدد كبير من الجامعات منح ممولة بالكامل لطلاب الثانوية العامة، والتي يمكن متابعتها وهي كالآتي:

- جامعة كونكورديا.

- جامعة وينيبيغ.

- جامعة براندون.

- جامعة ساسكاتشوان.

- جامعة فيكتوريا.

- جامعة كارلتون.

- جامعة ميموريال في نيوفاوندلاند.

- جامعة جيلف.

- جامعة وندسور.

- جامعة بروك.

- جامعة ماكجيل.

- جامعة ألغوما.

- جامعة يورك.

- جامعة ريجينا.

- جامعة تورنتو.

- جامعة كوينز.

اقرأ المزيد:

جامعة «زويل»: 240 منحة دراسية لطلاب «الثانوية» وما يعادلها من شهادات

تقديم 49 منحة دراسية ممولة بالكامل للطلاب النابغين في مرحلة الثانوية

منحة دراسية مجانية لأوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وزير التعليم العالي: خصصنا 12 ألفا و781 منحة دراسية مصرية للدول الإفريقية

«التعليم العالي»: 250 منحة دراسية في روسيا للطلاب المصريين خلال العام المقبل

صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء: 160 منحة دراسية للشباب والمرأة

الحكومة: تقديم 450 منحة دراسية للطلاب الصوماليين سنويا

50 منحة دراسية للمتفوقين بجامعة حلوان.. و35 لاب توب للطلاب المعاقين بصريا
بقلم منى سعيد