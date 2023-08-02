عاجل.. لطلاب علمي وأدبي.. كليات تقبل من 60 لـ80%

انتهى ماراثون الثانوية العامة وظهرت النتيجة ويبحث الطلاب وأولياء أمورهم الآن عن الكليات أو المعاهد التي يمكن الالتحاق بها، وفق للمجموع الذي حصلوا عليه.

وللطلبة الحاصلين على مجموع يتراوح من 60% لـ80% يمكنهم الالتحاق بعدد من الكليات والمعاهد العليا طبقًا لمؤشرات تنسيق العام الماضي، والتي نرصدها لكم كما يلي:

اعرف الكليات المتاحة ليك أدبي

- المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر 246.

- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246

- تربية نوعية دمياط 246

- خدمة اجتماعية الفيوم 246

- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 246

- سياحة وفنادق المنيا 246

- سياحة وفنادق بني سويف 246

- سياحة وفنادق مدينة السادات 246

- سياحة وفنادق الأقصر 246

- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 245

اعرف الكليات المتاحة ليك علمي

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 246

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 246

آداب المنيا 246

آداب الوادي الجديد 246

آداب انتساب موجه المنصورة 246

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 246

آداب انتساب موجه بنها 246

آداب انتساب موجه دمنهور 246

آداب انتساب موجه طنطا 246

آداب انتساب موجه عين شمس 246

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 246

آداب أسيوط 246

آداب بني سويف 246

آداب جنوب الوادي 246

آداب سوهاج 246

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 246

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 246

تربية أسوان 246

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 246

حقوق انتساب موجه القاهرة 246

حقوق انتساب موجه بني سويف 246

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 246

حقوق انتساب موجه سوهاج 246

حقوق انتساب موجه عين شمس 246

حقوق مدينة السادات 246

سياحة وفنادق الفيوم 246

سياحة وفنادق المنصورة 246

سياحة وفنادق المنيا 246

سياحة وفنادق بني سويف 246

فني تمريض القاهرة 246

فني تمريض أسوان 246

فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 246