عاجل.. لطلاب علمي وأدبي.. كليات تقبل من 60 لـ80%
كتب:
أحمد حامد دياب
04:09 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
مكتب التنسيق
انتهى ماراثون الثانوية العامة وظهرت النتيجة ويبحث الطلاب وأولياء أمورهم الآن عن الكليات أو المعاهد التي يمكن الالتحاق بها، وفق للمجموع الذي حصلوا عليه.
وللطلبة الحاصلين على مجموع يتراوح من 60% لـ80% يمكنهم الالتحاق بعدد من الكليات والمعاهد العليا طبقًا لمؤشرات تنسيق العام الماضي، والتي نرصدها لكم كما يلي:
اعرف الكليات المتاحة ليك أدبي
- المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر 246.
- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246
- تربية نوعية دمياط 246
- خدمة اجتماعية الفيوم 246
- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 246
- سياحة وفنادق المنيا 246
- سياحة وفنادق بني سويف 246
- سياحة وفنادق مدينة السادات 246
- سياحة وفنادق الأقصر 246
- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 245
اعرف الكليات المتاحة ليك علمي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 246
اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 246
آداب المنيا 246
آداب الوادي الجديد 246
آداب انتساب موجه المنصورة 246
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 246
آداب انتساب موجه بنها 246
آداب انتساب موجه دمنهور 246
آداب انتساب موجه طنطا 246
آداب انتساب موجه عين شمس 246
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 246
آداب أسيوط 246
آداب بني سويف 246
آداب جنوب الوادي 246
آداب سوهاج 246
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 246
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 246
تربية أسوان 246
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 246
حقوق انتساب موجه القاهرة 246
حقوق انتساب موجه بني سويف 246
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 246
حقوق انتساب موجه سوهاج 246
حقوق انتساب موجه عين شمس 246
حقوق مدينة السادات 246
سياحة وفنادق الفيوم 246
سياحة وفنادق المنصورة 246
سياحة وفنادق المنيا 246
سياحة وفنادق بني سويف 246
فني تمريض القاهرة 246
فني تمريض أسوان 246
فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 246