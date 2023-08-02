بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يبحث الطلبة والطالبات عن خريطة الجامعات الأهلية في المحافظات وأهم البرامج العلمية، حتى يحددوا وجهتهم العلمية في التعليم الجامعي، الذي يؤهلهم، إلى الوظائف التي يتطلعون إليها، وفق طموح كل منهم، واتجاه الدولة في دعم وإنشاء الجامعات الأهلية، أتاح أن تكون هناك 12 جامعة أهلية العام الدراسي تستقبل الطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024 والتي تتوافر بها مهارات تؤهل الدارسين لسوق العمل.

خريطة الجامعات الأهلية في المحافظات وأهم البرامج العلمية

وتشمل خريطة الجامعات الأهلية 2022، العديد من الجامعات الموزعة في محافظات مختلفة وهي جامعة بنها الأهلية وجامعة قنا الأهلية وجامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة بني سويف الأهلية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة المنوفية الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وجامعة حلوان الأهلية وجامعة الزقازيق الأهلية وجامعة أسيوط الأهلية وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة المنيا الأهلية.

أهم البرامج العلمية التي تقدمها الجامعات الأهلية للدراسين

وبالنظر إلى خريطة الجامعات الأهلية في المحافظات وأهم البرامج العملية، نجد أنه تتعدد البرامج العملية التي تقدمها الجامعات الأهلية في المحافظات، حيث تجتهد كل جامعة، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، في توفير أفضل البرامج العلمية التي تؤهل الخريجين لسوق العمل وفقاً لما يلي..

جامعة المنصورة الأهلية:- وتطرح العديد من البرامج الدراسية وتشمل كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وتقدم كلية الصيدلة، وتقدم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وكلية الهندسة برامج، وتقدم كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وتقدم كلية الآداب والعلوم.

جامعة المنوفية الأهلية:- وتقدم كلية الهندسة من خلال برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية، وكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

جامعة بنها الأهلية:- وتطرح العديد من البرامج أهمها كلية الهندسة برامج و كلية علوم الحاسب برامج، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال برامج، كما تقدم كلية الفنون البصرية والتصميم برامج، وتقدم كلية الطب والجراحة.

جامعة شرق بورسعيد:- وتطرح كلية الطب والجراحة ، وتقدم كلية الهندسة.

جامعة الزقازيق الأهلية:- وتقدم من برامج كلية الطب والجراحة، وكلية الفم والأسنان، وكلية التجارة تقدم برامج، وكلية الهندسة تقدم برنامجي، كما تقدم كلية الحاسبات والمعلومات تقدم برامج لذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، المعلوماتية الطبية، نظم معلومات الطيران.

جامعة قنا الأهلية:- و برنامج دراسي من خلال كلية الطب والجراحة وهو برنامج الطب والجراحة العامة.

جامعة أسيوط الأهلية:- تطرح برامج كلية الطب والجراحة برنامج الطب والجراحة العامة، و كلية طب الفم والأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وتقدم برنامج الصيدلة Pharm D، و كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وتقدم برنامج اللغة الفرنسية، واللغة الألمانية، وتقدم برامج الاقتصاد و العلوم السياسية و نظم المعلومات الإدارية و إدارة الأعمال وتقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبرامج تصنيع وسلامة الغذاء، الكيمياء الطبية، علوم وتكنولوجيا النانو، البيولوجيا الجزئية

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية:- وتطرح برامج الطب والجراحة العامة وتقدم كلية الفم والأسنان برنامج الصيدلة Pharm D و برنامج علوم التمريض وبرنامجي تكنولوجيا المُختبرات الطبية و إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية، وتقدم كلية الهندسة برنامج وتقدم كلية التجارة الدولية واللغات .

جامعة حلوان الأهلية:-: تطرح برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وتقدم برنامج العلاج الطبيعي، وتقدم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية و برنامجي المعلوماتية الطبية و علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وتقدم برنامجي الإعلان الرقمي، التصميم الداخلي، كما تقدم كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتقدم برامج الروبوتات والميكاترونيات و الإلكترونيات التطبيقية و الأنظمة الذكية و المصانع الرقمية و العمارة والتصميم البيئي و تنسيق المواقع والتصميم العمراني و وتقدم كلية العلوم

جامعة الإسكندرية الأهلية:- و تطرح برنامج الطب والجراحة العامة، وبرنامج الطب وجراحة الفم والأسنان، وتقدم كلية الصيدلة وتقدم برامج العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، وهندسة الروبوتات، كمت تقدم برنامجي الأمن السيبراني، الأنظمة الذكية، وتقدم برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة.

جامعة بني سويف الأهلية:- وتقدم برنامج الطب والجراحة، وبرنامج طب وجراحة الفم والأسنان، برنامج العلاج الطبيعي، وتقدم برنامجي الطاقة الجديدة والمستدامة والتصميم المعماري والعمارة الرقمية و وتقدم برامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، هندسة الأمن السيبراني و المعلوماتية الطبية، وكلية العلوم و برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائي و وكلية التجارة وتقدم علم النفس الإكلينيكي، المساحة والخرائط ونظم المعلومات، برنامج التمريض، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

جامعة المنيا الأهلية وتقدم برنامج الصيدلة

وبعد حصول الطلاب على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس، يمكن للطلاب الراغبين بالدراسة في الجامعات الأهلية، الدخول على موقع الجامعة للحصول على الموافقة المبدئية في التقديم.