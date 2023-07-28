لو عملت محضر واتحفظ.. خطوات وطريقة إعادة فتحه والتحقيق فيه مرة أخرى

يتعرض الكثيرون لبعض الحوادث أو المشكلات ما يدفعهم لتحرير المحاضر تمهيدا لمقاضاة الجاني ولكن يحدث أحيانا أن يتم حفظ هذه المحاضر، ما يجعل حقوقهم عرضة للضياع، ونستعرض لكم في النقاط التالية كيفية استخراج المحضر من الحفظ.

تقديم تظلم للمحامي العام

وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن حفظ المحضر إداريا هو سلطة من سلطات النيابة العامة ويمكن لكل ذي مصلحة أن يقدم طلبا للمحامي العام في النيابة المختصة باستخراج المحضر من الحفظ وغالبا تتم الموافقة على الطلب واستخراج المحضر من الحفظ.

استيفاء أقوال المجني عليه

وأوضح عبد السلام، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم استخراج المحضر من الحفظ بعد تأشيرة النيابة، تمهيدا لأخذ الأقوال من المجني عليه وإضافة أي مستندات تدعم أقوال المجني عليه سواء صور أو فيديوهات وعرضه على وكيل النيابة المختص.

واستكمل أنه بعد استيفاء الأقوال يتم تحديد جلسة عاجلة للجنحة أو المحضر، ويتم إعلان المتهم بالجلسة ومن ثم يتم صدور حكم في القضية بعد تداولها عدة جلسات.