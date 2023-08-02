«النقل» تعلن طرح قطع أراضي تابعة لـ«الطرق والكباري» للاستثمار

أعلنت وزارة النقل، أن شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية «الذراع الاستثماري لوزارة النقل»، عن طرح مجموعة من قطع الأراضي التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري بجميع محافظات الجمهورية للاستثمار بحق «الانتفاع – الإيجار» لمدة حتى 20 سنة.

وأضافت وزارة النقل في مستند رسمي، أن الهدف الأساسي من الطرح هو استغلال هذه الأراضي في إقامة أنشطة مختلفة كمحطات وقود وأنشطة تجارية وقاعات مناسبات وملاعب رياضية وغيرها من الأنشطة الخدمية.

وأكدت وزارة النقل، أنه على من يرغب في التقدم بطلب إلى مقر الشركة، وللاستعلام عن أي تفاصيل خاصة بالطرح يمكن التواصل مع إدارة التسويق والمبيعات بالشركة.

التنمية المستدامة ومنظومة النقل

وفي سياق متصل، أكد الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ التنمية المستدامة، أن استراتيجية منظومة النقل المصرية تسعى لزيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال تيسير حركة المواطنين باعتبارها النقطة المحورية في دعم الاقتصادي.

وأضاف الدكتور ياسر شحاتة لـ«الوطن»، أن وجود الفكر الاستثماري في منظومة النقل أمر محمود، موضحاً أنه من أهم مظاهر تطور أي شعب يكون بتطور منظومة النقل وهذا التطور بالغ الأهمية والتأثير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وأكد: «من هنا تأتي العلاقة الوثيقة التي ربطت بين التنمية المستدامة ومنظومة النقل وكل إسهام قوي في دفع وتقدم عجلة التنمية»، موضحاً أن منظومة النقل في مصر عملت من خلال استراتيجية واضحة للتطوير تعتمد بشكل كبير على الفكر الاستثماري.