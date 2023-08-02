إعصار «كانون» يشل الحياة في أوكيناوا اليابانية.. انقطاع كهرباء وتحذيرات قوية

ضربت الرياح العاتية خطوط الكهرباء في أوكيناوا، الوجهة السياحية الشهيرة في اليابان، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل اليوم، حيث اقترب إعصار كانون القوي والبطيء من الجزر الجنوبية الغربية للبلاد، وحتى الآن، تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة وإصابة 11 شخصًا، وانهار جراج على رجل، وتعرض لسكتة قلبية، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.

تحذير لـ700 ألف شخص لمغادرة منازلهم

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن نحو 700 ألف شخص في المحافظة الاستوائية «أوكيناوا»، وهي مقصد سياحي شهير على بعد حوالي 1600 كيلومتر (994 ميلا) جنوب غرب العاصمة طوكيو، نصحوا بالإجلاء، حيث تحرك الإعصار شمال غرب البلاد بسرعة 10 كيلومترات في الساعة.

وأظهرت لقطات تليفزيونية، أن الرياح العاتية قلبت السيارات في المواقف الخاصة بها، حيث هطلت الأمطار في الشوارع الفارغة وتمايلت الأشجار ورفعت الرياح الأمواج في شارع غمرته المياه، وسجلت بعض المواقع في أوكيناوا هبوب رياح بلغت شدتها ما يقرب من 200 كيلومتر في الساعة، وكانت الكثافة الخاصة بالمياه أكثر من 250 مليمتر من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية.

انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل

أكدت شركة أوكيناوا للطاقة الكهربية، التابعة للمرافق المحلية، أن حوالي 210 آلاف منزل، أو 34% من جميع المنازل المغطاة، كانت تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا أمس، بحسب موقعها على الإنترنت.

وأشارت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية، إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن 1030 منزلاً في جزر أمامي في محافظة كاجوشيما، شمال أوكيناوا.