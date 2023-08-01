نسبة نجاح 100%.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في شمال سيناء

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022 بنسبة نجاح بلغت 100% من المتقدمين للامتحانات.

عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 1629طالبًا، حضر منهم 1417 طالبا.

حضر اعتماد النتيجة كلًا من خالد أبو سلمه مدير التعليم الإعدادي، إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي، عادل يحي محمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة.