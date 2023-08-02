نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل بدء التنسيق: تجنبوا الأخطاء الشائعة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ المرحلة الاولى من التنسيق تبدأ السبت المقبل، وآلية التنسيق الإلكتروني هي المعتمدة، كما أنّ معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية تستقبل الطلاب على مدار 24 ساعة خلال الـ5 أيام التي تكون متاحة للطالب لعمل التنسيق اللازم.

تعديل رغبات الطلاب

وأكمل أنّه يوجد بعض الأشياء التي يجب أن يراعي فيها الطالب عدة أمور، ومنها قواعد التوزيع الجغرافي قطاع «أ - ب - ج»، والترتيب الصحيح للرغبات، موضحا أنّ وزارة التعليم العالي نشرت فيديوهات توضيحية للتنسيق الإلكتروني، أو يستطيع الطالب أن يعدل رغباته مرة وإثنين وثلاثة المهم النسخة الاخيرة تكون دقيقة».

وأردف خلال برنامج «كلمة أخيرة»: «تم عمل حملة لتوعية الطلاب من خلال المنصات الرقمية للوزارة، ويستهدف تجنب الأخطاء الشائعة التي يقع بها الطلاب في التنسيق، وترتيب الرغبات، وتم رصد الأخطاء الشائعة على مدار الأعوام السابقة وتصحيحها، ونفس الأمر تم في اختبار القدرات من تقديم نصائح للطلاب».

الاحتفاظ بسرية الرقص الخاص بالتنسيق

ونصح الطلاب بالاحتفاظ بسرية الرقم الخاص به، قائلا: «الرقم السري خاص وشديد الخصوصية ولا يجب أن يكون في يد أي شخص»، ونصح الطلاب بمراجعة الجامعات الحكومية عبر المواقع الإلكترونية للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة والمطورة التي تناسب سوق العمل.

وأوضح أنّ المنح الخاصة بالجامعات للمتوفقين تمنح وفقا لعدة شروط، أولها أن يكون مجموعه متسقا مع الحد الأدنى للقبول بتلك الجامعة في التخصص المتقدم إليه، وأن يكون خريج ثانوي عام حكومي، لافتا إلى أنّ التقدم للجامعات الخاصة والأهلية التي توسعت في تلك المنح يكون عبر التقدم المباشر بنسب بلغت 5-10% وهو رقم ليس قليلا.