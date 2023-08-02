قائمة بأسماء كليات المرحلة الأولى علمي رياضة 2023.. «شوف هتدخل إيه»

تعددت كليات المرحلة الأولى علمي رياضة 2023، إذ أتاحت وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة عددا من الكليات منها الهندسة والعلوم والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والتربية والآداب والتجارة والحقوق، فضلاً عن كليات الألسن والتربية الرياضية والتربية النوعية.

وتشمل كليات المرحلة الأولى علمي رياضة 2023 بحسب موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كليات الآثار وإدارة الأعمال، فضلاً عن هندسة البترول، والفنون الجميلة والتطبيقية.

قائمة كليات المرحلة الأولى علمي رياضة

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاطلاع على كليات المرحلة الأولى علمي رياضة 2023 من موقع التنسيق الإلكتروني، والحد الأدنى لهذه الكليات لتنسيق العام الماضي، فضلاً عن الاطلاع على كيفية التنسيق والإجراءات الخاصة بكتابة البيانات.

حدد وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2023، في بيان رسمي صادر عنها، والذي بلغ 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر وعدد الطلاب 15013، مؤكدة أن التنسيق يبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 5/ 8/ 2023 وحتى يوم الأربعاءالموافق 9/ 8/ 2023.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

حددت وزارة التعليم العالي، قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب، موضحة أن الطالب يحدد أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات ويختار الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي، كما يختار قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته، ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له، ويجب على طالب الثانوية العامة مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.