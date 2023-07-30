شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 30-7-2023، استقرارًا في البنوك المختلفة دون تغير وهو الثبات المستمر منذ عدة أيام، وفقا للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات اليوم الأحد 30-7-2023 في البنوك، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء أما سعر البيع فيسجل 30.96 جنيه.

- يسجل سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- كما يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء فيما يسجل سعر البيع 8.23 جنيه.

- وعن سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي يبلغ 8.24 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر اليوروفي البنوك المصرية

- يسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 34.33 جنيه للشراء أما سعر البيع وصل إلى 34.48 جنيه.

- كما يبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية 33.76 جنيه شراء و34.19 جنيه بيعا.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

- وبالنسبة لسعر الحنيه الإسترليني اليوم الأحد يسجل 39.25 جنيه للشراء و39.75 جنيه للبيع.

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 39.37 جنيه للشراء و39.88 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه بالنسبة للشراء و8.40 جنيه للبيع.

- كما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك 8.44 جنيه للبيع و8.28 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

- يسجل سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر 100.12 جنيه للشراء، و100.47 جنيه للبيع.

- كما يبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 100.48 جنيه شراء أما سعر البيع وصل إلى 100.83 جنيه.