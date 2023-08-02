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«الوقائع المصرية» تنشر 5 قرارات لوزير العدل

كتب:

مريم الخطري
02:04 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
المستشار عمر مروان - وزير العدل

المستشار عمر مروان - وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، 5 قرارات نشرتها الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، وجاءت القرارات كما يلي.

- إنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 7، يتبع مكتب التوثيق المركزي ويتولى أعمال التوثيق المختلفة.

- إنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 8 يتبع مكتب التوثيق المركزي ويتولى أعمال التوثيق المختلفة.

- إنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 9 يتبع مكتب التوثيق المركزي ويتولى أعمال التوثيق المختلفة.

- إنشاء فرع للتوثيق باسم خدمات مصر المتنقل رقم 10 يتبع مكتب التوثيق المركزي ويتولى أعمال التوثيق المختلفة.

- إنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 11 يتبع مكتب التوثيق المركزي ويتولى أعمال التوثيق المختلفة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

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