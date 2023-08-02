اعرف الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر 2023.. «خلي بالك من نصب الأكاديميات»

أعنلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بأسماء الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر 2023، حتى لا يقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة الكيانات الوهمية بمنحهم شهادات غير معتمدة.

الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر 2023

وجائت قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر 2023، كالآتي وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

1- جامعة العلمين الدولية أحد أهم الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر 2023.

2- جامعة الملك سلمان الدولية.

3- جامعة المنصورة الجديدة.

4- جامعة الجلالة أحد أهم الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر 2023.

5- الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6- جامعة حلوان الأهلية.

7- الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8- جامعة النيل الأهلية.

9- جامعة مصر للمعلوماتية.

10- جامعة المنصورة الأهلية أحد أهم الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر 2023.

11- جامعة بنها الأهلية.

12- جامعة بني سويف الأهلية.

13- جامعة جنوب الوادي الأهلية.

14- جامعة المنيا الأهلية أحد أهم الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر 2023.

15- جامعة الزقازيق الأهلية.

16- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

17- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

18- جامعة المنوفية الأهلية.

19- جامعة أسيوط الأهلية أحد أهم الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر 2023.

20- جامعة الإسكندرية الأهلية.