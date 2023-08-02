الجمعية المصرية لشباب الأعمال: المصانع الصغيرة والمتوسطة تمتلك عمالة مهرة

قال المهندس عمرو إمام نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في دعم المجمعات الصناعية والمشروعات الصناعية من أهم المحاور التي عملت عليها الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، وقريبة من المبادرات الصناعية الخاصة بالمجمعات الصناعية بالخارج.

هدف لجنة الصناعة بالجمعية المصرية

وأضاف أن لجنة الصناعة بالجمعية المصرية أعلنت فبراير الماضي عن ورقة سياسات 2023 خاصة تستهدف تطوير بيئة الأعمال الصناعية بمصر بالتعاون مع مركز المشروعات الدوليه الخاصه CIPE، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجرى مناقشة كل التفاصيل والمشاكل التي تُعيق تطور الصناعة، ووضعنا معها الحلول أيضاً، والتركيز على مشكلات سريعة الحلول، وأخرى طويلة الحلول.

وأكد أن مبادرة المركزي تساعد على دعم المصانع الصغيرة، وخصوصا أن معظم الواردات المصرية من مستلزمات الإنتاج، وعمل المصانع الصغيرة هي الأساس في التصدير، ولكن السوق المحلية في احتياج دائم لمستلزمات الإنتاج والتي توفر العملة الدولارية وتوفير عمالة وتساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي للاقتصاد الرسمي، أمر مهم وضروري في تطوير ثقافة الاقتصاد المصري وتعزيز دور الدولة في جذب شرائح مختلفة من المصانع الخارج الإطار الرسمي.

المصانع غير الرسمية

وطالب بتغيير الفكر فيما يخص المصانع غير الرسمية، ولابد من استهداف الدولة ذلك في خططها لجذب ذلك القطاع العريض للسوق الرسمي، وهناك حلول قادرة الدولة على وضعها من خلال الجهات الرسمية وتعديل التشريعات ووضع الحوافز وغيرها، ما يسهل زيادة عمل المصانع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن المصانع الصغيرة والمتوسطة تمتلك عمالة مهرة، وفنيين ولديهم خبرة كبيرة، ولكن لديها مشكلة في الثقافة وفي احتياج دائم للتطوير للمواكبة مع السوق العالمية والآليات العالمية، ولا بد من وجود حوافز وغيرها من الحلول الهدف منها جذبة للسوق الرسمي، وعدم إبعاده عن القطاع الرسمي بسبب القيود أو القوانين.