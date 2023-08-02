ضبط أطراف مشاجرة على «قطعة أرض» في القليوبية.. خلاف انتهى بـ«خناقة»

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على فيس بوك، متضمنا الادعاء بإطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بين بعض الأشخاص بالقليوبية.

تفاصيل الواقعة

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، أوضح الفحص أنّ حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، بين طرف أول «إحدى السيدات، زوجها وخالها»، وطرف ثان «5 أشخاص أبناء عمومة»، إثر مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما حول الحد الفاصل بين قطعة أرض زراعية، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الطرفين على الآخر بالضرب بالأيدي، ما أسفر عن تعرضهم لإصابات دون استخدام أي أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.