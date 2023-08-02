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مسجل خطر ينهي حياة شخص خلال سرقة إحدى الشقق بالإسكندرية

كتب:

منتصر سليمان
12:47 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة أحد الأشخاص ، مُقيم بدائرة القسم داخل شقته بعقار كائن بدائرة القسم مُكبل اليدين ووجود آثار دماء بالشقة.

ضبط مرتكب الواقعة

وأسفرت جهود رجال الشرطة عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر أنه قام بالدلوف لشقة المجنى عليه بقصد السرقة ولدى إستشعار المجنى عليه به تعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية فأفقده الوعى وتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة وإستولى على (بعض الأجهزة ومحتويات الشقة).

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلان له "حسنا النية"، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم منتصر سليمان