ضبط ‏98 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

تفاصيل حملات المرور

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 98035 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: 29936 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1277 مخالفة السير بدون تراخيص، 25 مخالفة موقف عشوائى، 4 مخالفات شروط التراخيص.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.