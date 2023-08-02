بدء أعمال الصيانة في عدد من مدارس الغربية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

بدأت مديرية التربية والتعليم بالغربية، أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، و ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

بدء أعمال الصيانة البسيطة بالمدراس

وقال وكيل الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن جميع مدارس المحافظة ستكون جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، غير أن هناك العديد من المدارس، بدأت بالفعل أعمال الصيانة البسيطة بها، عقب انتهاء أعمال الامتحانات بها، وذلك لإنجاز كافة أعمال ومهام الصيانة التي تحتاجها المدارس.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير، لهذه النماذج المتميزة، التي بدأت مبكرًا لإنهاء كافة الأعمال بها استعدادًا لاستقبال العام الدراسي، وظهور مدارسهم بالمظهر اللائق الذي يسعد أبنائنا الطلاب، وينمي بداخلهم روح الولاء والانتماء لمدارسهم.

كما توجه وكيل الوزارة بالشكر والتقدير إلى عدد من مديري المدارس التابعة لإدارة سمنود التعليمية، على الجهد المتميز داخل مدارسهم، والعمل على قدم وساق، وإنجاز أعمال الصيانة البسيطة وفق معدل زمني جيد، ينتهي بحلول العام الدراسي الجديد.