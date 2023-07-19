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الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي.. وقوع ضحايا «فيديو»

كتب:

أحمد حامد دياب وأحمد عادل موسى
01:45 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية

الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية

ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الدفاع الجوي تصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، في وقت مبكر من صباح اليوم، بحسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية. 

وأفادت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري قوله إن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ حوالي الساعة 00:25 من بداية اليوم، باتجاه شمال الجولان السورية، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق.  

وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ الهجوم الإسرائيلي

وأفاد المصدر بأن «وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ الهجوم الإسرائيلي وتمكنت من إسقاط معظمها، في حين أصيب عسكريان بجروح وحدوث بعض الخسائر المادية جراء العدوان».

وتم تداول مقاطع فيديو على مواقع إخبارية سورية ومنصات التواصل الاجتماعي، يزعم أنها تظهر تصدي الجيش السوري للهجوم الإسرائيلي.    

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