الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي.. وقوع ضحايا «فيديو»

ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الدفاع الجوي تصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، في وقت مبكر من صباح اليوم، بحسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأفادت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري قوله إن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ حوالي الساعة 00:25 من بداية اليوم، باتجاه شمال الجولان السورية، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق.

وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ الهجوم الإسرائيلي

وأفاد المصدر بأن «وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ الهجوم الإسرائيلي وتمكنت من إسقاط معظمها، في حين أصيب عسكريان بجروح وحدوث بعض الخسائر المادية جراء العدوان».

وتم تداول مقاطع فيديو على مواقع إخبارية سورية ومنصات التواصل الاجتماعي، يزعم أنها تظهر تصدي الجيش السوري للهجوم الإسرائيلي.

#عاجل

من تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في ريف #دمشق pic.twitter.com/spKOaQJV5s — أخبار سوريا الوطن Syrian (@SyriawatanNews) July 18, 2023

#شاهد تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ عدوان الاحتلال الاسرائيلي في سماء العاصمة #دمشق



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فيديو للحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق . pic.twitter.com/BzBwCOD0QH — أخبار سوريا الوطن Syrian (@SyriawatanNews) July 18, 2023