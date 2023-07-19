الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي.. وقوع ضحايا «فيديو»
01:45 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية
ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الدفاع الجوي تصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، في وقت مبكر من صباح اليوم، بحسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
وأفادت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري قوله إن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ حوالي الساعة 00:25 من بداية اليوم، باتجاه شمال الجولان السورية، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق.
وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ الهجوم الإسرائيلي
وأفاد المصدر بأن «وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ الهجوم الإسرائيلي وتمكنت من إسقاط معظمها، في حين أصيب عسكريان بجروح وحدوث بعض الخسائر المادية جراء العدوان».
وتم تداول مقاطع فيديو على مواقع إخبارية سورية ومنصات التواصل الاجتماعي، يزعم أنها تظهر تصدي الجيش السوري للهجوم الإسرائيلي.
#عاجل— أخبار سوريا الوطن Syrian (@SyriawatanNews) July 18, 2023
من تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في ريف #دمشق pic.twitter.com/spKOaQJV5s
#شاهد تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ عدوان الاحتلال الاسرائيلي في سماء العاصمة #دمشق— Newpress نيو برس (@NewpressPs) July 18, 2023
لمتابعة آخر الأخبار عبر قناة نيو برس على تيلجرام https://t.co/6BCL5wfFPS pic.twitter.com/qP29k1YvV8
فيديو للحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق . pic.twitter.com/BzBwCOD0QH— أخبار سوريا الوطن Syrian (@SyriawatanNews) July 18, 2023
من تصدي وسائط دفاعنا الجوي لأهداف معادية في سماء محيط #دمشق pic.twitter.com/eJGOTpw5KV— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) July 18, 2023