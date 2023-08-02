الجامعات الأهلية في القاهرة.. أماكنها والأوراق المطلوبة للتقديم

تعد الجامعات الأهلية في القاهرة من بين الجامعات التي تشهد اهتماما كبيرا من قبل طلاب الثانوية العامة، وتستعد الجامعات الأهلية خلال الفترة المقبلة لاستقبال الطلاب، وإجراء الاختبارات اللازمة للقبول، ويستعرض «الوطن» فى هذا التقرير أماكن الجامعات الأهلية في القاهرة، وجاءت على النحو التالي:

أماكن الجامعات الأهلية فى القاهرة

1) جامعة حلوان الأهلية، وتتواجد في منطقة حلوان الشرقية، تابعة لقسم حلوان في محافظة القاهرة، وتضم كليات طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، الفنون والفنون التطبيقية، العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

2) الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية وتتواجد في الدقي- محافظة الجيزة بالدقي.

3) الجامعة الأهلية الفرنسية وتقع على طريق الإسماعلية، وتضم الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر 3 كليات هي، كلية الهندسة - كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات - كلية اللغات التطبيقية.

وكشفت الجامعة الأهلية عبر موقعها الرسمي الأوراق المطلوبة للتقديم، وذكرت أنها تشمل الشهادة الأصلية للثانوية العامة، والصور الشخصية للطالب الراغب في التقديم، وللذكور موقف التجنيد.

موقع التنسيق الإلكتروني سيعمل بشكل تجريبي

وكشف المجلس الأعلي للجامعات الحكومية بوزارة التعليم العالى، أنّ موقع التنسيق الإلكتروني سيعمل بشكل تجريبي يوم الجمعة المقبل، لافتة الى أن بدء تلقي رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023 للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 .