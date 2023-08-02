ميناء دمياط يستقبل سفينة قادمة من روسيا مُحملة بـ63 ألف طن قمح 

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة «ACHILLE» والتي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا، قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 51096 طنا، تشمل 14910 أطنان يوريا و22070 طنا كلينكر، و9500 طن ملح، و79 طن سكر معبأ، و549 طن دقيق معبأ، و3988 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38722 طنا، تشمل 5963 طن خردة و1908 أطنان خشب زان، و2117 طن رخام و858 طن صودا معبأ، و4704 أطنان ابلاكاش، و390 طن زجاج، و2100 طن ذرة، و17129 طن قمح، و3553 طن قمح مطحون.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1658 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 251 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3654 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171827 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 157951 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2587 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5919 شاحنة.