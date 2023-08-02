تعيينات بالفنادق والمنتجعات.. اعرف الشروط ونوعية الوظائف المطلوبة

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توفير فرص عمل بفنادق ومنتجعات بيراميدز.

نوعية الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وحددت محافظة الجيزة عبر المنشور عن نوعية الوظائف التي أعلنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بفنادق ومنتجعات بيراميدز، وهي كالتالي:

- مدير ليلي المكاتب الأمامية

- موظفة علاقات نزلاء

- مساعد مدير مبيعات

- تنفيذي مبيعات

- مساعد كبير مهندسين

- مساعد مدير مشتريات

- رئيس قسم

- مطبخ

- مساعد رئيس قسم مطبخ

- طباخ أول

الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وأعلنت محافظة الجيزة عبر المنشور، الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل الوظائف التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بفنادق ومنتجعات بيراميدز، وهي كالتالي:

- السن: ألا يزيد السن عن 30 سنة

- الخبرة: خبرة سنتين علي الأقل

- اللغة: إجادة اللغة الإنجليزية للوظائف الأربع الأولى

- خبرة في مجال الفنادق

الحوافز المقدمة للمتقدمين لشغل الوظائف

وكشفت محافظة الجيزة عبر المنشور الحوافز المقدمة للمتقدمين لشغل الوظائف بفنادق ومنتجعات بيراميدز، وهي كالتالي:

- مرتبات مجزية ومزايا مالية أخرى

- تأمينات اجتماعية وطبية

- تدريب وتطوير

- بيئة عمل مميزة

طرق تقديم الطلبات للراغبين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة والتي أعلنها الجهاز، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

كيفية التواصل مع المتقدمين

وحددت المحافظة طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة بشركة «هالك» للأمن والحراسة، من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825».