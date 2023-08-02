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إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

كتب:

رجب آدم
05:21 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
حادث قنا - أرشيفية

حادث قنا - أرشيفية

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي، بالقرب من قرية كرم عمران بقنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي في قنا 

وتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 6 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بالقرب من قرية كرم عمران باتجاه مدينة قفط.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكُلفت المباحث التحري حول أسباب الحادث.

وشهدت محافظة قنا، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المراشدة بمدينة الوقف، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى دشنا قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

 

 

 

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