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تجديد حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية في القاهرة

كتب:

منتصر سليمان
11:26 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
حبس_ صورة تعبيرية

حبس_ صورة تعبيرية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من إحدى السيدات بمنطقة الجمالية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

وتوصلت التحريات التي أجراها رجال الشرطة في الجمالية إلى تحديد مكان المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة، وعقب تقنيين الإجراءات جرى ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عرض مجموعة من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر

وتبين قيامه بعرض مجموعة من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

واعترف المتهم بجريمته وقيامه بسرقة المشغولات الذهبية من سيدة فى منطقة السلام بأسلوب المغافلة، كما تعرفت المجني عليها على مشغولاتها الذهبية واتهمته بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم منتصر سليمان