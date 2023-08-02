رمضان عبدالمعز لقناة الناس: مهما كانت ظروفك صعبة سينصرك الله ويرزقك

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن المؤمن لا يقلق من رزق الغد، ولا من ذى سلطان، لأنه مطمئن بالله أنه سيكرمه ويرزقه، ما دام لا يظلم أحدا، مستشهدا بالآية الكريمة: «وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ».

خزائن الله لا تنفد

وتابع الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأربعاء: «المؤمن مهما كانت ظروفه صعبة أو فى ابتلاء شديد، لا يخاف من قلة رزق، لأنه يعلم أن خزائن الله لا تنفد، المؤمن لا يخاف من ذى سلطان لأنه يعلم إن الله سينصره، فلازم المؤمن يكون مطمن بوجود وقوة ورحمة الله سبحانه وتعالى».

أمراض القلوب

واستكمل: «إحنا بنعمل كل اللى علينا ومطمنين بوجود الله لكن مفيش حاجة بتحصل، ربما يكون عندك خلل فى القلوب غل كبر حسد، دى أمراض القلوب اللى تحول بين العبد والنتيجة».