«بحوث سخا»: موسم حصاد الأرز في كفر الشيخ مبشر بمليون و500 ألف طن شعير

كشف الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز في محطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أن موسم حصاد الأرز الشعير في حقول كفر الشيخ، مبشر للغاية، وذلك خلال موسم الحصاد بالعام الجاري 2023، والذي يتوقع أن تكون الإنتاجية هذا العام بنحو مليون و500 ألف طن أرز شعير على نطاق المنزرع في أراضي المحافظة.

إنتاجية فدان الأرز الشعير في كفر الشيخ

وأوضح الدكتور «الرفاعي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إنتاجية فدان الأرز الشعير سواء عريض أو رفيع الحبة، تبلغ بنحو ما بين 4 حتى 5 أطنان أرز شعير، مشيراً إلى أن محافظة كفر الشيخ تشتهر بزراعة المحصول منذ عشرات السنين، كما أن المزارعين بها يجيدون زراعته ورعايته خلال موسم الزراعة والتي تبلغ 120 يوماً، ثم يتم الحصاد به منتصف الشهر الجاري.

المساحات المنزرعة من الأرز في كفر الشيخ

وأضاف أيضاً أن محافظة كفر الشيخ، تبلغ بنحو 42% من الأرز الشعير، على مستوى المنزرع في محافظات مصر، كما أن المساحة المنزرعة من الأرز الشعير عقب الحصر النهائي، قد بلغت نحو 288 ألف فدان.