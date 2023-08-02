تعد كلية التمريض إحدى الكليات التي يرغب طلاب الشعبة العلمية في الالتحاق بها، خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وتنسيق المرحلة الأولى؛ نظرا لتوافر فرص العمل بها بعد تخرج الطلاب فيها، ونتيجة لذلك نقدم كل ما تريد معرفته عن كلية التمريض والأوراق المطلوبة للتقديم.

كل ما تريد معرفته عن كلية التمريض والأوراق المطلوبة للتقديم

تتعدد أقسام كلية التمريض في مختلف الجامعات إذ يوجد بها:

قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة

تمريض الأطفال

تمريض المسنين

تمريض صحة الأسرة والمجتمع

تمريض الحالات الحرجة والطوارئ

تمريض الإدارة

تمريض الصحة النفسية

تمريض الباطنة الجراحي.

شروط الالتحاق بكليات التمريض

وضمن كل ما تريد معرفته عن كلية التمريض والأوراق المطلوبة للتقديم، يخضع الطلاب الراغبون في الالتحاق بكلية التمريض لعدة اختبارات، وتتوحد هذه الشروط بين كليات التمريض التابعة لمختلف الجامعات المصرية؛ ومنها التفرغ الكامل للدراسة والنجاح في الكشف الطبي، واجتياز اختبارات القبول التي يقررها مجلس الكلية.

وهناك شروط أيضا يجب توافرها في الطلاب قبل التقديم لكلية التمريض، وتتمثل في أن يكون الطالب المتقدم معه شهادة طبية بأن ليس لديه أي أمراض معدية ولا تشوهات، وأن يكون المستوى النظري له بحالة جيدة وكذلك حاسة السمع وليس لديه أي مرض كبدي وبائي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التمريض

شهادة الثانوية العامة 2023.

شهادة ميلاد كمبيوتر ضوئية.

إحضار من 3- 6 صور شخصية 4x6.

تسدد المصروفات بالجنية للفرقة الأولى بنحو 900 جنيه.

تسحب استمارة قبول الكلية.