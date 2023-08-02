ماذا أفعل مع مقاطعة الأهل؟.. داعية إسلامية ترد

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن صلة الرحم مشتقة من الرحمة، والرحم معلقة بعرش الرحمن.

واستشهدت الدكتورة نيفين مختار خلال استضافتها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، بالحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلَقَ الخلْقَ، حتى إذا فرَغ منهم قامت الرحمُ، فقالت: هذا مقامُ العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ من وصَلَك، وأقطَعَ مَن قطَعَك؟ قالت: بلى، قال: فذلك لك.

وردت الداعية الإسلامية على سؤال ماذا أفعل مع مقاطعة الأهل؟ قائلة: «لو أهلك قاطعوك اعمل اللي عليك واستمر في ودهم ولو ودتهم مش هيبقى عليك ذنب»، لافتة إلى أن «رجلًا قَالَ: يَا رَسُول اللَّه، إِنَّ لِي قَرابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوني، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِم وَيُسِيئُونَ إِليَّ، وأَحْلُمُ عنهُمْ وَيَجْهَلُونَ علَيَّ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ، وَلا يَزَالُ معكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلكَ».

ذنب كبير على الأبناء في هذه الحالة

وأوضحت أنه و قاطع الآباء والأمهات أولادهم فإن عليهم ذنب كبير مع استمرار ود الأبناء، داعية لضرورة التعامل بطريقة ذكية في بر الآباء والأمهات من خلال الحرص على بعث الرسائل الودية وعدم ترديد سبب مقاطعة الأهل أمامهم.

وحول سؤال هل يجوز طلب الطلاق لبخل الزوج؟ أكدت أن البخل يعني الحرمان من كل مقومات الحياة كالمأكل والمشرب والملبس، مضيفة أن الزوج مكلف بكل الأمور الأساسية لزوجته.

لو اعتدى الرجل على زوجته أيضا من حقها طلب الطلاق

ولفتت إلى أن بعض السيدات يشتكين من بخل أزواجهن وبعضهن يسألن هل يجوز طلب الطلاق؟ متابعة: بقولها فورا أطلبي الطلاق ولك كل الحق.

وأكملت: «لو اعتدى الرجل على زوجته أيضا من حقها طلب الطلاق، إلا لو كانت مرة واحدة واعتذر عنها «مش عايزين نخرب البيت».