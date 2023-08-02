المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حكما بمعاقبة عامل بدائرة قسم ثان بمدينة سوهاج، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز المخدارت بقصد الاتجار.

وصدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى، ووئام سامي نجيب، وأمانة سر سيد على بكر، ووليد ملقى.

الاتجار في المخدرات

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر 2022، بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة للمتهم «ج . خ»، 30 عاما، صاحب مكتب مقاولات، تهمة إحراز جوهر مخدر «الميثامفيتامين»، بقصد الاتجار والتعاطى، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

المشدد 3 سنوات لعامل وغرامة 50 ألف جنيه

وكانت محكمة جنايات سوهاج أصدرت حكما بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه على عامل من مركز المنشأة، لإحراز مواد مخدرة بمحل سكنه بقصد الاتجار بها.