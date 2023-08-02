كليات تقبل من 60% علمي رياضة.. انتظام وانتساب

يسعى طلاب الثانوية العامة 2023 من الشعبة العلمية لمعرفة أهم كليات تقبل من 60% علمي رياضة حيث يبدأ مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة ومكاتب التنسيق الفرعية في المحافظات، السبت المقبل تلقي رغبات طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للحاصلين على الثانوية العامة 2023 .

كليات تقبل من 60% علمي رياضة

وكشفت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن التوقعات حول كليات تقبل من 60% علمي رياضة 2023 مؤكدة أنه وفقا للإحصائيات ونتائج تنسيق العام الماضي، فإن هناك كليات ومعاهد عليا سوف تقبل الحاصلين على 60% من طلاب شعبة علمي رياضة للعام الدراسي 2022-2023 .

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا المتوقعة من أجل كليات تقبل من 60% علمي رياضة 2023 مقارنة بتنسيق العام الجامعي الماضي 2022 .

كليات تقبل 60 % علمي رياضة 2023

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 246

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 246

آداب المنيا 246

آداب الوادي الجديد 246

آداب انتساب موجه المنصورة 246

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 246

آداب انتساب موجه بنها 246

آداب انتساب موجه دمنهور 246

آداب انتساب موجه طنطا 246

آداب انتساب موجه عين شمس 246

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 246

آداب أسيوط 246

آداب بني سويف 246

آداب جنوب الوادي 246

آداب سوهاج 246

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 246

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 246

تربية أسوان 246

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 246

حقوق انتساب موجه القاهرة 246

حقوق انتساب موجه بني سويف 246

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 246

حقوق انتساب موجه سوهاج 246

حقوق انتساب موجه عين شمس 246

حقوق مدينة السادات 246

سياحة وفنادق الفيوم 246

سياحة وفنادق المنصورة 246

سياحة وفنادق المنيا 246

سياحة وفنادق بني سويف 246

وتبدأ أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي لكافة الشعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي يوم السبت المقبل، وذلك بعد وصول نتيجة الثانوية العامة 2023 لوزارة التعليم العالي.