كليات تقبل من 60% علمي رياضة.. انتظام وانتساب
كتب:
ماهر هنداوي
08:41 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
كليات تقبل من 60% علمي رياضة
يسعى طلاب الثانوية العامة 2023 من الشعبة العلمية لمعرفة أهم كليات تقبل من 60% علمي رياضة حيث يبدأ مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة ومكاتب التنسيق الفرعية في المحافظات، السبت المقبل تلقي رغبات طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للحاصلين على الثانوية العامة 2023 .
كليات تقبل من 60% علمي رياضة
وكشفت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن التوقعات حول كليات تقبل من 60% علمي رياضة 2023 مؤكدة أنه وفقا للإحصائيات ونتائج تنسيق العام الماضي، فإن هناك كليات ومعاهد عليا سوف تقبل الحاصلين على 60% من طلاب شعبة علمي رياضة للعام الدراسي 2022-2023 .
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا المتوقعة من أجل كليات تقبل من 60% علمي رياضة 2023 مقارنة بتنسيق العام الجامعي الماضي 2022 .
كليات تقبل 60 % علمي رياضة 2023
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 246
اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 246
آداب المنيا 246
آداب الوادي الجديد 246
آداب انتساب موجه المنصورة 246
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 246
آداب انتساب موجه بنها 246
آداب انتساب موجه دمنهور 246
آداب انتساب موجه طنطا 246
آداب انتساب موجه عين شمس 246
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 246
آداب أسيوط 246
آداب بني سويف 246
آداب جنوب الوادي 246
آداب سوهاج 246
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 246
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 246
تربية أسوان 246
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 246
حقوق انتساب موجه القاهرة 246
حقوق انتساب موجه بني سويف 246
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 246
حقوق انتساب موجه سوهاج 246
حقوق انتساب موجه عين شمس 246
حقوق مدينة السادات 246
سياحة وفنادق الفيوم 246
سياحة وفنادق المنصورة 246
سياحة وفنادق المنيا 246
سياحة وفنادق بني سويف 246
وتبدأ أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي لكافة الشعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي يوم السبت المقبل، وذلك بعد وصول نتيجة الثانوية العامة 2023 لوزارة التعليم العالي.