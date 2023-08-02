الكليات الأقل في تنسيق العام الماضي لطلاب الأدبي بالثانوية العامة

لم يتخلص بعض طلاب الثانوية العامة من القلق والتوتر حتى بعد ظهور النتيجة، التي شغلت حيزًا كبيرًا من تفكير المصريين، خاصة الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مجموع مرتفع يمكنهم من الالتحاق بالكلية التي كانوا يرغبون الالتحاق بها ما يجعلهم يبحثون عن كليات بديلة.

تنسيق العام الماضي

خلال الساعات الماضية كثر البحث على الكليات لطلبة الشعبة الأدبية، وذلك طبقا لتنسيق العام الماضي، لمحاولة مقارنة وقراءة النتائج الحالية، ومقارنتها بالعام الماضي.

الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية

ترصد «الوطن» في هذا التقرير، أقل الكليات الأدبية من حيث المجموع في تنسيق العام الماضي 2022، التي يمكن لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع نسبته تتراوح بين 50 و70% الالتحاق بها، وفق تنسيق الثانوية العامة 2022.

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